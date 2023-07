24.07.2023 h 14:54 commenti

Allerta meteo, codice giallo per temporali e vento forte

L'allerta in vigore da stasera alle 14 di martedì per il rischio temporali e dalle 12 alla mezzanotte, sempre di martedì, per il vento. Attesi temporali su tutta la Toscana e vento forte sull'alta Val di Bisenzio e sul versante fiorentino dell'Appennino

Allerta meteo sulla Toscana dalla mezzanotte di oggi alle 14 di domani, martedì 25 luglio. Codice giallo su tutta la regione per temporali e nelle zone dell'alta Val di Bisenzio - Vernio e Montepiano - anche per vento forte dalle 12 alla mezzanotte di domani. L'avviso è stato emesso dal Centro funzionale della Regione. Atteso un peggioramento delle condizioni meteo già da stasera: attesi temporali e, in Vallata, anche vento forte, condizione, quest'ultima, che interesserà anche le zone del versante fiorentino dell'Appennino: Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio. Nel pomeriggio ci saranno le prime schiarite con una previsione di miglioramento con il passare delle ore. Come sempre, è raccomandata la massima attenzione e cautela specie per l'attraversamento dei sottopassi.

"Si tratta - spiega la Regione in un comunicato - di uno scenario caratterizzato da un elevato grado di incertezza previsionale che richiede, quindi, particolare attenzione a causa dell’intensità che potranno assumere i vari fenomeni".

