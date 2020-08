28.08.2020 h 18:24 commenti

Allerta meteo, codice giallo per temporali e piogge intense

A partire da domani mattina alle 8 resterà in vigore fino alle 20. Per quanto riguarda la provincia di Prato, è segnalato rischio idrogeologico soprattutto nella zona della Val di Bisenzio

La Sala operativa unificata della Regione ha emesso un’allerta maltempo con codice giallo per piogge e temporali forti previsti per domani, sabato 29 agosto, sull’Appennino e in Versilia. L’allerta meteo sarà in vigore dalle 8 alla mezzanotte. Previsti rovesci e forti temporali con possibili colpi di vento e grandinate. Per quanto riguarda la provincia di Prato, è segnalato rischio idrogeologico nella zona della Val di Bisenzio.



