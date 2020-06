13.06.2020 h 08:45 commenti

Allerta meteo, codice giallo per temporali e forti piogge con rischio allagamenti

Fino a domani sera alle 20 brutto tempo in tutta la regione. A Prato previste piogge e temporali intensi con rischio di allagamenti. Raccomandata prudenza

Codice giallo per forti temporali associati a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, fino alle ore 20 di domani, domenica 14 giugno in tutta la provincia di Prato. Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale, specificando che è interessata tutta la Toscana. Dal pomeriggio di oggi e per gran parte della giornata di domani, domenica, precipitazioni diffuse sulle zone centro-settentrionali. Raccomandata la massima prudenza. Protezione civile già pronta a intervenire se l'evolversi della situazione lo renderà necessario.



