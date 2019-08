08.08.2019 h 13:59 commenti

Allerta meteo, codice giallo per temporali e forti piogge

Secondo il bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile, il maltempo durerà fino a questa sera alle 21 e interesserà tutta la Toscana orientale, compresa la provincia di Prato

Codice giallo emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale per piogge e temporali, anche di forte intensità, che interesseranno anche la provincia di Prato dal pomeriggio di oggi, 8 agosto, fino a questa sera alle 21.

Il Centro Funzionale raccomanda la massima attenzione.

Ridurre in modo consistente la velocità in occasioni di eventi del genere è senza dubbio, l'azione più concreta di sicurezza che si possa adottare.

Rispettare scrupolosamente le indicazioni che dovessero eventualmente attivarsi in caso di presenza di acqua nei sottopassi.



