28.05.2019 h 16:01 commenti

Allerta meteo, codice giallo per temporali e forti piogge

Maltempo in arrivo su tutta la Toscana. A Prato previsto rischio pioggia, rischio idrogeologico e forti temporali. Meteo in peggioramento già dal pomeriggio di oggi e fino alle mezzanotte di domani

Allerta meteo a partire dal primo pomeriggio di oggi 28 maggio fino alla mezzanotte di domani in tutta la Toscana. Codice giallo valido anche per la zona di Prato per rischio temporali e forti piogge. Le previsioni sono del Centro funzionale della Regione Toscana che specifica come le precipitazioni saranno comunque più probabili e frequenti sulle zone centro settentrionali, specie in quelle appenniniche. Sorvegliati speciali sono i fiumi del reticolo minore che potrebbero straripare, ma c’è anche la possibilità di un rischio idrogeologico con frane e smottamenti di fango.



