Allerta meteo codice arancione, prevista una domenica con forti piogge, vento e grandine

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso l'allerta dalle 12 alla mezzanotte. Protezione civile già operativa a Prato dove sarà valutata la necessità di ordinanze. I sindaci della Val di Bisenzio hanno ordinato la chiusura di cimiteri, impianti sportivi all'aperto, parchi e piste ciclabili. A Montemurlo annullata la manifestazione dedicata a lavoro e sport

Maltempo in arrivo su tutta l'area pratese. Il Centro funzionale della Regione Toscana ha emesso un'allerta codice arancione dalle 12 alla mezzanotte di domenica 22 settembre. Secondo le previsioni, un'intensa perturbazione in transito condurrà ad un deciso e veloce peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'intera regione. Il bollettino meteo parla di forti temporali con conseguente rischio idrogeologico-idraulico a carico dei corsi d'acqua del reticolo minore a cui appartengono tutti i fiumi e i torrenti che attraversano il territorio di Prato. Sono attesi, per quanto riguarda la provincia di Prato, cumulati medi di pioggia intorno ai 30 millimetri con punte massime fino a 60/90. I rovesci potrebbero essere accompagnati da colpi di vento e grandine.

L'allerta meteo della Regione Toscana ha già messo in moto il sistema di protezione civile che già da oggi potrà adottare tutte le precauzioni che riterrà opportune.

Massima attenzione sarà posta ai sottopassi con la circolazione che potrebbe venire limitata o bloccata in caso di situazioni di emergenza. A Prato i residenti saranno avvertiti anche tramite le telefonate del sistema Alert system. Un monitoraggio è stato già attivato per valutare la necessità di eventuali ordinanze che potrebbero riguardare la chiusura di parchi, cimiteri, piste ciclabili per limitare al massimo qualsiasi rischio. Sul sito della protezione civile di Prato sarà possibile seguire gli aggiornamenti sia delle condizioni meteo sia degli eventuali interventi che si renderanno necessari.

Intanto in Val di Bisenzio i sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura dei cimiteri, giardini e parchi pubblici, piste ciclabili e impianti sportivi comunali all'aperto, mentre a Montemurlo il Comune ha annullato la manifestazione 'Montemurlo arte, lavoro e sport' in programma dalle 9 alle 20 in piazza don Milani, in via Deledda e in via Montalese.



