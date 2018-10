28.10.2018 h 13:56 commenti

Allerta meteo, codice arancione per temporali e raffiche di vento

Dalle 20 di oggi alla mezzanotte di domani allerta meteo per pioggia, rischio idrogeologico e vento. Domani in Val di Bisenzio chiusi i cimiteri, i giardini e i parchi pubblici, e gli impianti sportivi comunali all’aperto

Allerta meteo in tutta l’area pratese per pioggia, rischio idrogeologico e vento. Il Centro funzionale della Regione Toscana ha pubblicato gli avvisi di allerta codice rosso e arancione in vigore dal pomeriggio. La zona di Prato è interessata dal codice arancione dalle 20 di oggi fino alla mezzanotte di domani, lunedì 29 ottobre. La situazione, secondo le previsioni, è dunque destinata a peggiorare visto che la Protezione civile regionale aveva diramato, con riferimento a oggi, un bollettino con codice giallo per temporali e vento. Il maltempo investirà tutta la Regione con particolare insistenza sulla Lunigiana e la Versilia dove il codice passa a rosso già dalle 16. Sulla zona appenninica sono attesi venti forti dalla serata di oggi. Intanto le raffiche hanno creato qualche problema nell’alta Val di Bisenzio. In località Morandaccio, nel comune di Vernio, stamani sono cadute alcune piante. Immediato l’intervento dei volontari della Vab Valbisenzio; le piante sono state rimosse consentendo la normale viabilità.

In considerazione dell'allerta meteo della Regione domani, lunedì 29 ottobre, in tutta la Val di Bisenzio resteranno chiusi i cimiteri, i giardini e i parchi pubblici, e gli impianti sportivi comunali all’aperto. I sindaci di Vernio, Giovanni Morganti, di Vaiano, Primo Bosi e di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno hanno firmato le ordinanze che stabiliscono le misure da prendere per garantire la sicurezza dei cittadini vista la prevedibile situazione di rischio.

