Allerta meteo, codice arancione per temporali

A partire dalle mezzanotte di oggi fino alla 20 di domani 15 settembre. Previste anche forti raffiche di vento e grandine in tutta il territorio provinciale

Allerta meteo con codice aranciane dalal mezzanotte di oggi 14 settembrew fino alle 20 di domani . Il bollettino diramato dalla sala operativa della protezione civile regionale prevede temporali forti con conseguente rischio idrogeologico e idraulico dei corsi d'acqua minori. L'allerta meteo riguarda tutta la provincia di Prato dove sono previste anche forti raffiche di vento e grandinate. Il verificarsi delle condizioni meteo previste dal Centro Funzionale della Regione Toscana potrebbero dare origine a condizioni di pericolo, per cui si invita alla massima prudenza. In caso di temporali di forte intensità si ricorda di prestare particolare attenzione nel transitare in tratti di strada costeggiati da fossetti di scolo che potrebbero esondare inondando la carreggiata di marcia. Si ricorda inoltre di non utilizzare i sottopassi stradali in caso di attivazione del semaforo rosso, che segnala la presenza di acqua nel sottopasso.