16.11.2019 h 14:42

Allerta meteo, chiuse le piste ciclabili. Attenzionati i fiumi

Stamani la Protezione civile ha chiuso i tratti di pista ciclabile che corrono lungo i fiumi. Reticolo minore sotto pressione a causa dell'innalzamento del livello dei fiumi. Codice arancione dalle 18 di oggi alle 12 di domani

Nuova allerta meteo arancione della Protezione civile per forti temporali e rischio idrogeologico a partire dalle 18 di oggi, sabato 16 novembre, fino alle 12 di domani domenica 17 novembre.

A preoccupare sono soprattutto i livelli dei fiumi già ingrossati dalle abbondanti piogge dei giorni scorse. E' stata decisa, quindi, la chiusura delle piste ciclabili lungo le sponde del Bisenzio. Nelle zone esposte al rischio idorgeologio-idraulico, si ricorda che sono possibili fenomeni quali frane, colate di fango e detriti su strade adiacenti a versanti, allagamento di zone depresse nonché innalzamenti, anche repentini, dei corsi d’acqua.

La protezione civile raccomanda di prestate la massima attenzione in prossimità dei sottopassi: non proseguite se il semaforo rosso è acceso.



Edizioni locali collegate: Prato

