23.05.2019 h 10:22 commenti

Allerta maltempo, previsti temporali e rischio idrogeologico per i corsi d'acqua minori

Dalle 13 alle 21 attese forti piogge con ripercussioni eventuali sui corsi d'acqua. Il bollettino diramato dal Centro funzionale della Regione Toscana parlava in un primo momento di codice giallo poi declassificato in codice verde

Dalle 13 alle 21 di oggi, giovedì 23 maggio, allerta maltempo su tutto il territorio pratese per possibili temporali forti e rischio idrogeologico. E' quanto riporta il bollettino emesso dal Centro funzionale della Regione Toscana che in un primo momento ha classificato le previsioni in allerta codice giallo per poi correggere il tiro con il codice verde. Col passare delle ore, infatti, la perturbazione che potrebbe abbattersi sulla Toscana è stata ritenuta più probabilme per le aree del Mugello e per quelle dell'aretino. Le previsioni indicano temporali sparsi con cumuli medi massimi fino a 50 millimetri che potranno formarsi in un arco di tempo molto breve, circa un'ora.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus