02.11.2021 h 13:47 commenti

Allerta maltempo, codice giallo per temporali e rischio allagamenti

L'allerta meteo è in vigore dalle 7 a mezzanotte del 3 novembre. Il bollettino è stato diramato dalla protezione civile regionale

Allerta meteo sulle zone nord-ovest della Toscana per tutta la giornata di domani. Sono previsioni di forte maltempo quelle della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino con codice giallo valido dalle 7 alla mezzanotte di mercoledì 3 novembre. Allerta gialla per temporali forti e conseguente rischio idrogeologico per il reticolo minore. Raccomandata la massima cautela. A Prato, la protezione civile sarà pronta ad intervenire nel caso dovessero insorgere problematiche o situazioni di emergenza.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus