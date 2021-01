25.01.2021 h 14:00 commenti

Allerta maltempo, codice arancione per ghiaccio

A partire dalle 18 di questa sera fino alle 12 di domani 26 gennaio, previsto un calo delle temperature in tutta la provincia di Prato

Emesso dalla Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale un codice arancione per ghiaccio che interesserà tutta la Toscana e quindi anche la provincia di Prato, dalle 18 di oggi 25 gennaio fino alle 12 di domani. Da questa sera e fino alla mattina di domani, è previsto un sensibile calo termico con diffuse forti gelate e formazioni di ghiaccio nelle zone interne. Le formazioni di ghiaccio saranno più probabili sulle zone soggette a ristagni/scorrimenti di acqua e comunque ad elevati livelli di umidità. Dalla sera di martedì 26 gennaio, possibili nuove formazioni di ghiaccio.

Le piste ciclabili a livello arginale sono chiuse. Stasera la Protezione civile del Comune di Prato effettuerà la salatura delle strade come previsto dal piano neve e ghiaccio: si interverrà in tutta la fascia settentrionale a maggior quota (via di Cantagallo dall’abitato di Figline fino alla località La Collina, via di Galceti fino al confine con il Comune di Montemurlo, via VII Marzo e strade adiacenti, abitato di Cerreto, via Malcantone e Vignone, zona pedecollinare Est di Prato, località Pizzidimonte). Si provvederà anche ad effettuare operazioni di salatura su tutte le rotatorie e sulle corsie di accelerazione esistenti lungo la Tangenziale, il viale dell’Unione Europea e l’Asse dell’Industrie.

Consiag Servizi Comuni, in sinergia con il Centro Situazioni di Protezione Civile del Comune, provvederà anche alla salatura delle rotatorie presenti lungo il viale Leonardo da Vinci. Il Servizio di Protezione Civile del Comune ha già preso contatti con la sala operativa di Anas la quale ha assicurato analoghi interventi sulle rampe dei sottopassi lungo l'asse della Declassata. Le salature stradali verranno effettuate una prima volta fra le 21 e le 23 di questa sera e ripetute successivamente nella notte fra le 4 e le 6.