Allerta incendi, prorogato fino al 10 settembre divieto di bruciare sterpaglie

Le previsioni meteo annunciano ancora qualche settimana di bel tempo, per questo la Regione Toscana ha posticipato il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio

Resta alta l’allerta incendi in Toscana: nel mese di agosto i focolai sono stati 82 su una superficie boscata stimata in circa 62 ettari, a luglio il picco di 56 ma su una superficie di 16 ettari. E le previsioni meteo annunciano ancora qualche settimana di bel tempo, per questo la Regione Toscana ha posticipato al 10 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio.

La proroga di dieci giorni rispetto alla scadenza fissata dalla normativa regionale al 31 agosto, si è resa necessaria a causa del mantenimento delle attuali condizioni di rischio, previste nonostante il passaggio di una perturbazione che dovrebbe interessare gran parte della regione nei primi giorni di settembre.

Nel periodo a rischio il regolamento forestale della Toscana vieta qualsiasi accensione di fuochi in bosco, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

I cittadini sono invitati a segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800 425 425 o al 115 dei Vigili del Fuoco.



