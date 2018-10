E' scattato alle 7 di stamani, lunedì 29 ottobre, il codice arancione di allarme emesso dalla Regione per forte vento e per forti temporali con conseguente rischio idrogeologico relativo al reticolo minore.

così da poter ricevere le comunicazioni sul proprio telefonino.

Le precipitazioni hanno iniziato ad interessare Prato intorno alle 3.30 di questa notte proseguendo per le ore successive in modo non particolarmente intenso anche se costante.

Il periodo di massime precipitazioni fino ad adesso registrato si è avuto fra le ore 6.30 e le 7.30. In questa ora il pluviometro di “Prato Università” ha registrato un cumulato di pioggia di 24.2 mm (in 1 ora).