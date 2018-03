20.03.2018 h 17:29 commenti

Allerta arancione per il vento, domani chiusi parchi, cimiteri e impianti sportivi all'aperto

Previste raffiche a velocità variabile tra i 70 e i 100 km/h. ll provvedimento sarà in vigore alla mezzanotte fino alle 17 di mercoledì 21 marzo

Allerta arancione per forte vento su Prato, dalla mezzanotte fino alle 17 di domani. E' quanto prevede l'ultimo bollettino delle criticità meteo emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana, con una criticità suddivisa in fasce orarie: dalle 18 di oggi, martedì 20, fino alla mezzanotte il codice è giallo. Dalla mezzanotte fino alle 17 di domani, mercoledì 21 marzo, l'allerta è maggiore e il codice è arancione. Dalle 17 di domani, mercoledì 21, fino alla mezzanotte di nuovo codice giallo. Secondo le previsioni fin da questa sera, martedì 20 si svilupperanno condizioni di “forte vento” di Grecale (provenienza da Nord-Est) che andranno ad interessare tutta la Regione. Nel corso della notte e per gran parte della giornata di domani, mercoledì 21, il vento potrà subite una ulteriore intensificazione con possibili raffiche a velocità variabile fra i 70 e gli 80 Km/h nelle zone di pianura, anche sul territorio di Prato, e oltre i 100 Km/h sui crinali appenninici settentrionali.

Alla luce delle previsioni dalla mezzanotte fino alle 17 di domani mercoledì 21, periodo della criticità “Arancione”, il sindaco ha disposto: la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici; la chiusura di tutti i cimiteri cittadini sia pubblici che privati; la chiusura degli impianti sportivi all’aperto o coperti da tensostrutture e/o “palloni”;la chiusura delle piste ciclabili cittadine.

Stesse limitazioni anche nei Comuni della Val di Bisenzio: Vaiano, Vernio e Cantagallo.

L’intero Sistema di Protezione Civile cittadino ha attivato già dal pomeriggio di oggi il proprio livello operativo di “attenzione". Tutti gli aggiornamenti sul sito della Protezione civile www.protezionecivile.comune.prato.it/emergenze