Allenamenti al buio al campo sussidiario: i genitori fanno luce con i fari delle auto

E' successo ieri pomeriggio. La rabbia dei familiari dei bambini della scuola calcio del Prato: "Situazione che va avanti da tempo". L'assessore Faggi: "Lavori già assegnati ma l'alluvione ha fatto slittare le tempistiche di intervento"



E' successo ieri pomeriggio al termine dell'ennesimo allenamento quasi al buio. "Siamo esasperati - spiegano i genitori - da ottobre si va avanti con questa situazione e non si riesce ad arrivare ad una soluzione. Con l'inverno quando le giornate sono più corte, è veramente complicato per i nostri figli che sono piccoli, riuscire ad allenarsi. L'atto di ieri sera è stato pensato proprio, è il caso di dirlo, per accendere i riflettori".

A ottobre (

Non solo disagio per gli allievi della scuola Calcio del Prato , ma anche per i Cavalieri rugby che da dicembre non possono utilizzare il campo del Montano riconsegnato a dicembre all' amministrazione comunale per la posa dell'erba sintetica. Nel frattempo, grazie alla disponibilità del Comune di Carmignano e della società sportiva Colline Medicee gli allenamenti sono ospitati nel campo di Seano "Mercoledì - ha spiegato Faggi - avrebbero dovuto iniziare i lavori ma le condizione climatiche non lo hanno permesso. A breve il cantiere, che fa parte di un appalto insieme a quello di Viaccia , dovrebbe iniziare ma i tempi comunque sono lunghi dureranno quattro mesi". In pratica il campo sarà consegnato quando la stagione è a conclusione.

Infine anche per i nuotatori tempio difficile: la piscina di viale galilei dall' inizio dell'anno è chiusa per il cantiere Pnrr che prevede l'efficientamento dell' edificio. La riapertura è prevista per la prima settimana di febbraio, ma la data potrebbe slittare in avanti di almeno sette giorni.

