Alle Scuderie Medicee l'esposizione dei progetti per la riqualificazione di piazza XX Settembre

Sabato aprirà la mostra "Il centro che verrà" realizzata con tutti gli elaborati grafici raccolti dal concorso di idee bandito dal Comune di Poggio a Caiano

Sabato 9 marzo, dalle 16 in poi, si terrà alle Scuderie Medicee l’inaugurazione della mostra “Il centro che verrà”, realizzata con tutti gli elaborati grafici raccolti dal concorso di idee per la progettazione della "Nuova Piazza XX Settembre e riqualificazione del Centro Storico" del Comune di Poggio a Caiano.

Un particolare focus sarà dedicato ai tre progetti vincitori e l’inaugurazione della mostra sarà preceduta – dopo i saluti istituzionali - da un approfondimento sulla piazza del futuro, a cura dei membri della commissione che ha giudicato i lavori e dei professionisti che hanno lavorato ai progetti selezionati. “Con questa mostra desideriamo condividere con tutti i poggesi le idee che sono state proposte per piazza XX Settembre – spiega il sindaco Francesco Puggelli – in particolare desideriamo cogliere l’occasione per illustrare ai nostri concittadini le scelte che saranno predilette per la valorizzazione e l’abbellimento di tutto il nostro centro storico, non solo della piazza. Pertanto faccio un invito a tutti i poggesi: vi aspettiamo sabato pomeriggio per approfondire e scoprire come sarà la nostra città domani!”.

La mostra resterà aperta fino a sabato 25 maggio, nell'orario di apertura delle Scuderie Medicee (lun - ven 9.30 - 13 e 14 - 18.30; sab 9.30 - 13).

