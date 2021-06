24.06.2021 h 09:22 commenti

Alle primarie De André e Santa Gonda graffiti e cartelli per incentivare la mobilità sostenibile casa-scuola

I lavori realizzati dai bambini insieme a Legambiente nell'ambito del progetto Demos. L'assessore Flora Leoni: “Si rafforza il concetto di spazio dedicato agli alunni oltre a continuare a promuovere l'utilizzo del pedibus per andare a scuola”

Sono stati completati gli interventi di riqualificazione alle scuole primarie De André e Santa Gonda realizzati nell'ambito del progetto Demos (Didattica inclusiva e mobilità Sostenibile), promosso dal Comune di Prato e che punta a incentivare la mobilità sostenibile casa-scuola, con la collaborazione di Legambiente.

“Si tratta di interventi di perfezionamento che fanno parte del progetto di riqualificazione delle aree antistanti alle scuole aderenti al Pedibus - ha detto l'assessore alla Mobilità Flora Leoni, intervenuta durante i laboratori per salutare e ringraziare i bambini e gli insegnanti per l’importante contributo dato alla città -. I bambini insieme a Legambiente, uno dei partner del progetto, hanno lavorato alla creazione di cartelli stradali che rafforzano il concetto di spazio dedicato ad utenza speciale, gli alunni appunto, e quindi da rispettare. Il linguaggio utilizzato è di immediata comprensione oltre che gradevole, colorato e non convenzionale”.



Oltre ai graffiti colorati, realizzati sulla pavimentazione agli ingressi delle scuole, i bambini hanno personalizzato e colorato vecchi cartelli scolastici, forniti dalla ditta Ellemme di Prato, poi posizionati sul perimetro delle scuole, per ribadire ancora una volta l'importanza di “andare piano e fare attenzione”, messaggio rivolto agli automobilisti soprattutto nell’ora di entrata e uscita da scuola degli studenti.

I laboratori didattici a cura di Legambiente, che si sono svolti a giugno in entrambe le scuole primarie coinvolte nel progetto, hanno completato gli interventi di urbanistica tattica e riqualificazione degli spazi già realizzati l'estate scorsa con l'obiettivo di aumentare la visibilità e la sicurezza degli accessi scolastici.

Dal progetto Demos sono nate numerose linee di pedibus autogestito dai genitori. Ogni anno le famiglie sono invitate ad organizzarsi grazie al supporto dei referenti del progetto, così da offrire ai bambini l’opportunità di andare a scuola in modo attivo e più sostenibile per l’ambiente e per la salute di tutti.

Quando a settembre i bambini torneranno a scuola, troveranno una bella sorpresa, con l’auspicio che siano sempre di più le famiglie che sceglieranno di lasciare l’auto a casa o parcheggiarla a distanza dalla scuola, per utilizzare il pedibus o la bicicletta.