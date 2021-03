25.03.2021 h 09:27 commenti

Alle Gandhi la campanella non ha mai smesso di suonare: quattrocento alunni restano in presenza in nome dell'inclusione

L'applicazione di una norma ministeriale sull' inclusione ha permesso a molti studenti della materna, primaria e media di passare la mattina in classe insieme a un piccolo gruppo di compagni

Ore 8,30: all'istituto comprensivo Gandhi di Galciana suona la campanella che segna l'inizio delle lezioni, non solo per i ragazzi Bes e certificati ma anche per i loro compagni che a rotazione seguiranno le spiegazioni degli insegnanti in presenza. E questo nonostante Prato sia zona rossa da quasi due settimane.

Su 1.360 alunni, ogni giorno in 400 continuano a frequentare le aule di via Mannocci grazie all'applicazione della nota protocollare 662 articolo 443 che per garantire l'inclusione prevede di affiancare ai ragazzi con disabilità un gruppetto di altri alunni.

“E' stato un lavoro di squadra – spiega il dirigente scolastico Mario Battiato – che con un grande sforzo organizzativo ha applicato la norma già dal 16 marzo, due giorni dopo la pubblicazione. Abbiamo scelto il criterio dell'ordine alfabetico organizzato su 3 moduli con 3 gruppi. Le maestre, poi, organizzano la lezione o entrambe in classe o una da remoto e l'altra a scuola, ovviamente i ragazzi che non sono in aula seguono in Dad”.

L'inclusione riguarda la scuola dell'infanzia, la materna e le medie con un orario di quattro ore e all'incirca 45 classi presenti su 60 che compongono l'istituto comprensivo. “Ci sono alcune sezioni che frequentano solo in Dad perchè non hanno bimbi certificati- continua Battiato- e i gruppi al di là della presenza fissa di chi ne ha diritto tutti i giorni, variano a secondo di quanti alunni hanno il cognome compreso fra le lettere di riferimento”.

Alla scuola materna i piccoli in presenza ascoltano storie, cantano e soprattutto stanno insieme. Alla primaria invece si fa lezione insieme ai compagni disabili e alla loro insegnante. Un modo di condividere un percorso e le piccole soddisfazioni che ogni giorno i bimbi certificati riescono a ottenere. Come succede a Alessandra (nome di fantasia) che questa mattina ha colorato un disegno da sola e ha mostrato con orgoglio il risultato ai compagni che l'hanno incoraggiata. Anche alle scuole medie è stata attivata la didattica inclusiva, qui vengono garantite tutte le lezioni in presenza secondo un preciso orario, e i ragazzi che sono in classe, come da decenni accade, al suono della campanella che annuncia l'inizio dell'intervallo chiudono i libri e aprono lo zaino con la merenda e una fitta conversazione con i compagni che condividono con loro un momento di quotidianità.