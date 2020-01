23.01.2020 h 13:54 commenti

Alle Cascine la seconda edizione di Duathlon Città di Prato

Domenica 26 alle ore 13, 7,5 km di corsa, mentre su un circuito fra le vie di Tavola si percorreranno 20 km in bicicletta. L'idea degli organizzatori è di creare una squadra di Triathlon per under 16. Il 2020 sarà l'anno decisivo per la piscina olimpionica

Seconda edizione con il "Duathlon sprint Città di Prato", l’appuntamento domenica 26 gennaio nella cornice delle Cascine di Tavola dove sono previsti i 7, 5 km di corsa mentre per i 20 km in bicicletta è stato allestito un circuito di 5 chilometri nell’abitato di Tavola. Una manifestazione che cresce, lo scorso anno sul percorso di viale Galilei si sono affrontati 80 atleti, quest’anno si è raggiunta quota 101 con 17 donne, 24 iscritti da fuori Toscana e 9 under 16 anni. Il ritrovo è alle 9 alla Rimessa delle Barche da dove alle 13 verrà dato il fischio d’inizio. “Siamo solo alla seconda edizione – ha spiegato Paul Bernier organizzatore dell’evento – ma i numeri sono in crescita, abbiamo optato per una cornice naturalistica dove gli atleti correranno su strade bianche”. La presenza di ragazzi è un altro segno incoraggiante: “Stiamo cercando di coinvolgere anche i ragazzi del liceo sportivo – spiega Gianluca Cogliati – ma ci piacerebbe quando la piscina da 50 metri sarà pronta poter organizzare un’attività sistematica di triathlon”.

E a proposito di piscina olimpionica il 2020 sarà l’anno della progettazione. “Siamo nella fase della progettazione definitiva – ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni – a breve sarà pubblicato la manifestazione d’interesse e poi si dovrebbe partire”.

Per partecipare alla manifestazione organizzata da A.S.D BB- Sea e Asd Atomica Triathlon è necessario presentare il certificato medico.



