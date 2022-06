09.06.2022 h 09:57 commenti

Alle Cascine di Tavola una domenica di festa per la Via Medicea

L'iniziativa ruota intorno al percorso che attraversa tre province e nove comuni. L'assessore Bosi: “I numeri ci dicono che il turismo dei cammini è sempre più richiesto"

La Toscana dei cammini e del turismo lento e sostenibile passa anche da Prato: dalle Cascine medicee di Tavola, in festa domenica 12 giugno, parte infatti un percorso che attraversa tre province e nove comuni. E’ la Via Medicea, che a cavallo del Montalbano unisce a Fucecchio la fattoria dei Medici alle porte di Prato passando per Poggio a Caiano, Artimino, Carmignano, Bacchereto e Vinci, con due anelli che la collegano da un lato a Quarrata e dall’altro a Capraia e Montelupo. Da un lato, non troppo lontana, la più famosa via Francigena, che conduce a Roma, e dall’altra la via della lana e della seta, che si spinge fino a Bologna.

“I numeri ci dicono che il turismo dei cammini è sempre più richiesto e non penso che sarà una moda passeggera – spiega l’assessore di Prato, Gabriele Bosi –. E’ un turismo che, nella sua lentezza, impone di prendersi del tempo per incontrare le comunità che uno attraversa e, con l’incontro, conoscerle. Da questo punto di vista la nostra via medicea ha un grande potenziale di crescita e di valore aggiunto, forte delle connessioni con altre strade dei cammini più famose, forte della biodiversità, dell’enogastronomia, della storia e della cultura: con i Medici come fil rouge”.

Inaugurata tre anni fa, la Via Medicea è di recente cresciuta e si è allargata. Ne fanno oggi parte Prato, Capraia e Limite, Poggio a Caiano, Carmignano, Quarrata, Cerreto Guidi, Montelupo fiorentino, Vinci e Fucecchio.

Settantotto chilometri da percorrere in quattro giorni e altri ventinove dei due anelli, nel mezzo il Montalbano. In estrema sintesi è questa la Via Medicea: un sentiero per tutto l’anno e alle portata di molti, immerso nella storia e nella natura, carico di biodiversità ed emergenza culturali, con cinque ville medicee a punteggiarne l’itinerario.

La festa il 12 giugno nel Parco delle Cascine di Tavola sarà così una giornata dedicata anche all’enogastronomia, ai prodotti tipici del territorio e allo street food, assieme ad escursioni naturalistiche con laboratori itineranti, corse a piedi ed escursioni anche per i più piccoli, sfilate ed esibizioni di sbandieratori e musici, con diverse proposte di itinerario per scoprire ed assaporare un po’ della via: come l’escursione da Artimino alle Cascine di Tavola passando per Carmignano e Poggio a Caiano (19 chilometri) oppure l’anello, tutto in pianura, verso villa “La Magia” a Quarrata (15 chilometri) o il tondo di Montelupo e Capraia e Limite (13 chilometri), tutti con bus navetta a supporto. C’è pure una ultra maratona di 40 chilometri, che un po’ una novità per questo genere di cammini, e la visita ad un alveare e frutteto. E poi sport per i più piccoli, dal tiro con l’arco all’orientering, il frisbee e la mountain bike, e storie da ascoltare: come quelle dei tanti aneddotti che popolano la via e i suoi territori, raccontate dal giornalista e scrittore Andrea Cuminatto e lo storico e guida ambientale Paolo Gennai, autori di altrettante guide sulla via e protagonisti di "Dialoghi intorno al Cammino", l'incontro in programma alle ore 17.30, moderato dal giornalista Filippo Belli, e che vedrà ospite anche la direttrice del Museo di Palazzo Pretorio Rita Iacopino. Sede evento è l'Area Casa del Caciaio (ingresso principale da Via Traversa del Crocifisso, altro ingresso da Via della Fattoria).