05.08.2020 h 21:05 commenti

Alle Cascine di Tavola prove di riallagamento dei canali, ma l’acqua scompare nel terreno

Non sarà facile trovare il sistema per riportare l’effetto Venezia nel polmone verde di Prato. Il sistema da testare prevede prelievi dalla falda attraverso 4 pozzi



Il punto fondamentale per poter cantare vittoria è riuscire a mantenere un giusto livello di acqua lungo i canali in modo che siano percorribili in canoa. Si parla di una profondità di un metro e mezzo. Le prove sulla permeabilità del terreno al momento non fanno ben sperare perchè l'acqua viene riassorbita in pochissimo tempo e di conseguenza mantenere costante il livello in 3 chilometri di canali di ampiezza di 6 metri e oltre, appare complicato e non così immediato. I tecnici stanno studiando il da farsi soprattutto ora che i canali sono completamente ripuliti da vegetazione e piante infestanti, lasciando spazi anche al passaggio dei mezzi per la manutenzione e delle tante persone che ogni giorno frequentano il parco. Un intervento finanziato dalla Regione con 250 mila euro.

La soluzione idraulica, quando sarà trovata, permetterà anche di realizzare i due laghetti del progetto di cui uno, al cosiddetto Bosco della pantera, dedicato alla biodiversità e quindi off limits per le persone e naturalmente per i cani. "Sarebbe qualcosa di veramente meraviglioso - afferma l'assessore all'ambiente, Cristina Sanzò -che ci permetterebbe anche con l'intervento fatto negli anni scorsi alla rimessa delle barche, di promuovere uno sviluppo turistico di questa area".

Riallagare quasi 3 chilometri di canali che attraversano in lungo e in largo le Cascine di Tavola per renderli nuovamente navigabili, è la sfida che l'amministrazione comunale vuole vincere per valorizzare la ritrovata rimessa delle barche e con esso tutto questo polmone verde a sud di Prato. Una sfida difficile come hanno spiegato ieri, 5 agosto, nel corso del sopralluogo della commissione consiliare 4, i tecnici che seguono il progetto e che hanno messo a punto un sistema di emungimento e restituzione dalla falda acquifera attraverso 4 pozzi creati ad hoc. Una soluzione questa, studiata alla luce dell’impossibilità di riutilizzare il reticolo delle gore a cui storicamente erano collegati i canali delle Cascine poiché, ora, essenzialmente, è una rete fognaria.Riqualificazione che sarebbe coronata dal recupero della Fattoria medicea da parte dei privati. Proprio oggi la commissione urbanistica darà parere positivo al Piano di recupero che presenterà la proprietà. Sono previste delle prescrizioni ( LEGGI ). Rendere nuovamente navigabili, ovviamente da piccole imbarcazioni, i canali, aprirebbe nuovi scenari per il pieno utilizzo della rimessa delle barche, magari ricreando il molo che si trova proprio nelle immediate vicinanze. Quando? Dipende tutto dall’acqua o meglio, dalle soluzioni progettuali che saranno adottate per non farla scappare via.