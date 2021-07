23.07.2021 h 10:34 commenti

Alle Badie una cabina elettrica diventa un'opera d'arte con i murales Kaizen Tower

Sono stati realizzati dal collettivo Calimaia e finanziati dal lanificio Bellucci e si trovano all'angolo tra via Ferraris e via De Sanctis

Una cabina dell'Enel trasformata in un'opera d'arte e ribattezzata Kaizen Tower, proprio in omaggio alla rinascita, ma anche un messaggio che a Prato si deve e si può continuare a produrre. Sono quattro i murales realizzati dal collettivo Calimaia e finanziati dal lanificio Bellucci inaugurati ieri sera 22 luglio. Un'opera che vuole anche lanciare un messaggio alla città, nell' ambito della riqualificazione urbana, i murales infatti si trovano alle Badie in via De Sanctis, dove lo storico lanificio ha la sede.

Ogni lato della torre è stato affidato a un diverso artista partendo dal concetto di sostenibilità , la Kaizen Tower racchiude Flusso Naturale realizzato da Alect, Tess di Rame13 ,Ubi Maior minor Cessat di Urto e L'arrampicata (Sociale) floreale di Mr G.

“Un' iniziativa – ha spiegato Francesco Bellucci – nata proprio per sottolineare che noi crediamo nell'importanza di restare a produrre a Prato senza andare in altri Comuni vicini, ma vogliamo anche sempre migliore”.

