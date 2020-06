17.06.2020 h 14:31 commenti

Allarme truffe telefoniche: proposte commerciali da numero apparentemente di Prato ma inesistente

Alcuni lettori hanno segnalato i casi che negli ultimi giorni si stanno ripetendo con frequenza: viene chiesto appuntamento per sottoscrivere un nuovo contratto per la fornitura elettrica da una non meglio precisata società di intermediazione

Attenzione alle truffe telefoniche e alle pratiche commerciali troppo aggressive e spesso basate su informazioni sbagliate per spingere l’utente ad affrettare la stipula del nuovo contratto per la fornitura elettrica. Alcuni lettori ci segnalano episodi simili avvenuti in questi giorni. Li riportiamo in sintesi come avvertimento per chi dovesse ricevere telefonate simili. L’operatore telefonico utilizza un numero con prefisso pratese ma è un artificio tecnico perché abbiamo provato a comporre quel numero, fornito dai lettori, e risulta inesistente. Non è chiaro per quale azienda lavori. A specifica domanda non fornisce nomi ma indica una generica società di intermediazione. L’operatore chiede insistentemente un appuntamento a casa per stipulare il nuovo contratto di fornitura di energia elettrica sottolineando che a breve l’attuale contratto scadrà perché scatterà il mercato libero e di conseguenza le tariffe aumenteranno. Non è un’informazione corretta. Non ci sarà alcun aumento. Falsa anche l’indicazione che il cambio di contratto al punto Enel di via Valentini costi molto di più di quello proposto. Meglio quindi riattaccare e in nessun caso fornire dati della propria bolletta. Potrebbero essere usati impropriamente.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus