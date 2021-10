26.10.2021 h 17:22 commenti

Allarme truffe: si spaccia per incaricato di Publiacqua e chiede di entrare in casa

La segnalazione arriva da Carmignano dove una residente ha ricevuto l telefonata di un truffatore che le ha chiesto un appuntamento a domicilio per verificare qualità dell’acqua e bonus sociale

Tornano i truffatori che si spacciano per tecnici di Publiacqua nel tentativo di introdursi nelle case e derubare i proprietari. E' la stessa società partecipata a lanciare l'allarme: "Una cittadina residente nel Comune di Carmignano - si lgge in una nota - ci segnala di aver ricevuto una telefonata in cui una persona, fingendosi incaricata di Publiacqua, ha chiesto un appuntamento a domicilio per verificare qualità dell’acqua e bonus sociale".

Publiacqua, al proposito, ricorda ai cittadini che nessun incaricato della societàò sta effettuando telefonate di questo tipo e che il suo personale non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni ed all’interno delle proprietà private. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna ed i controlli sulla qualità dell’acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni.