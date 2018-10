24.10.2018 h 12:36 commenti

Allarme truffe: falso incaricato di Publiacqua cerca di farsi aprire per fantomatici controlli di qualità

E' la stessa azienda a mettere in guardia dopo alcune segnalazioni giunte dalla zona di Montemurlo

Allarme truffe a Montemurlo. Una persona, fingendosi incaricato di Publiacqua, starebbe tentando di entrare nelle abitazioni per controlli su un presunto inquinamento dell’acqua. E' Publiacqua a mettere in guardia i cittadini ricordando che nessuno degli incaricati dell'azienda sta svolgendo controlli di questo tipo e che, comunque, il suo personale, di norma e salvo casi eccezionali, non effettua verifiche, controlli o manutenzione sugli impianti interni. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna che, nei condomini, si situa solitamente al contatore generale e, nello specifico, i controlli sulla qualità dell’acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni.

Publiacqua invita, quindi, i cittadini a pretendere l’esibizione del tesserino di riconoscimento da chiunque si presentasse loro come nostro dipendente ed a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.