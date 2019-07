02.07.2019 h 13:51 commenti

Allarme truffa, Publiacqua non effettua nessun controllo sulla potabilità dell'acqua

In via Reggiana, due uomini si stanno spacciando rispettivamente per un addetto dell' azienda e per un carabiniere e cercano di entrare nelle abitazioni con la scusa di effettuare delle verifiche. Le forze dell'ordine sono già state allertate

Allarme truffe in via Reggiana a Prato. Due uomini, fingendosi uno incaricato di Publiacqua e l’altro carabiniere, starebbero tentando di entrare nelle abitazioni per effettuare controlli sulla potabilità dell’acqua. E' Publiacqua a mettere in guardia i cittadini ricordando che nessuno degli incaricati dell'azienda sta svolgendo controlli di questo tipo e che, comunque, il suo personale, di norma e salvo casi eccezionali, non effettua verifiche, controlli o manutenzione sulla qualità dell’acqua. La pertinenza di Publiacqua arriva, infatti, solo fino al punto di consegna che, nei condomini, si situa solitamente al contatore generale e, nello specifico, i controlli sulla qualità dell’acqua vengono effettuati ai punti di controllo sulla rete idrica e non nelle abitazioni e forze dell’ordine si sono già attivate ma Publiacqua invita comunque i cittadini a pretendere l’esibizione del tesserino di riconoscimento da chiunque si presentasse loro come nostro dipendente e comunque a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.



