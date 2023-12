27.12.2023 h 14:01 commenti

Allarme polpette avvelenate in alta Val di Bisenzio, salvata una gatta

E' successo a Poggiole nella zona di via Lombardi e via Marchin il giorno di Natale. L'animale è riuscito a vomitare le esche e quindi non è in pericolo di vita. Non è la prima volta che vengono trovati bocconi con dentro del veleno

Allarme polpette avvelenate nella zona alta di Poggiole, frazione del comune di Vernio, dove, il 25 dicembre una gatta ha manifestato chiari sintomi di avvelenamento. Un mese prima è toccato ad un altro felino che si era rifugiato nel giardino di un'abitazione in condizioni disperate, dove poi è stato salvato dai volontari della Lav.

"La nostra gatta - spiega la padrona - è riuscita a vomitare le polpette e, quindi, le conseguenze sono state meno devastanti. Comunque aveva un forte tremore per questo ci siamo accorti che qualcosa non andava quando il giorno di Santo Stefano è rientrata a casa. Farò denuncia alla Provinciale, anche se non sono in grado di portate nessun pezzetto di esca avvelenata".

Le zone prese di mira sono via Lombardi, via Marchin e strade limitrofe dove, da qualche tempo, sono spariti numerosi gatti. In caso di avvelenamento il fattore tempo è determinate: più passo le ore minori possibilità si hanno di salvare l'animale da una morte molto dolorosa.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus