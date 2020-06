20.06.2020 h 10:24 commenti

Allarme per una grossa perdita di gas che si è verificata a Vaiano

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco dalla vicina caserma del distaccamento. Poi due squadre di tecnici di Centria hanno lavorato a lungo per risolvere il problema

Ha creato non poco allarme, ieri sera 19 giugno, una grossa perdita di gas all'altezza del civico 16 in via di Sofignano a Vaiano. l'allarme è stato dato dai residenti e i primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Vaiano, che hanno la caserma proprio a poche centinaia di metri dal punto dove si è verificata la perdita. I vigili hanno messo in sicurezza la zona, in attesa dell'intervento dei tecnici di Centria Gas, che hanno operato a lungo con due squadre per risolvere il problema. Per tutta al durata del'intervento i vigili del fuco hanno presidiato la zona.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

