31.05.2023 h 14:32 commenti

Allarme per il ciclismo pratese: "Senza impianti è dura andare avanti"

L'appello lanciato dagli addetti ai lavori in occasione della presentazione della Coppa Burci e della Pedalata in sicurezza per ricordare Giovanni Iannelli. In pochi anni le società ridotte a un terzo e gli atleti passati da 800 a solo cento

(e.b.)

Da 30 a 10 società, da 800 a 100 atleti iscritti. Numeri che testimoniano il pessimo stato di salute del ciclismo pratese nonostante il suo glorioso passato.La denuncia arriva da Franco Chiuchiolo, punto di riferimento delle due ruote toscane, nel corso della presentazione della 79esima Coppa Burci e degli altri eventi sportivi abbinati che si svolgeranno tra le colline medicee e Prato il 10 e 11 giugno. Numeri che secondo Chiuchiolo riflettono anche l'inadeguatezza impiantistica del territorio. Senza una pista dedicata, convincere le famiglie ad avvicinare i propri figli a questa disciplina sportiva appare molto complicato perché si temono gli allenamenti su strada, in mezzo al traffico."Per questo da anni mi batto perché venga realizzata una struttura protetta. – afferma Chiuchiolo – Venti anni fa avevo presentato un progetto ma è finito in un cassetto. Tempo fa ho partecipato a una riunione tra il Comune di Prato e gli imprenditori interessati ad aprire delle cittadelle sportive. Ebbene del ciclismo neanche l'ombra. Il privato non mi meraviglia, cerca il profitto ed è giusto così, ma il pubblico non dovrebbe permettere a queste società di guadagnare senza investire su altri sport rispetto a quelli più remunerativi. Il ciclismo non lo è, è vero, però porta tanta visibilità ai territori che ci investono". E a proposito. La massima visibilità in campo ciclistico è garantita dal Giro d'Italia. Per questo Prato e Carmignano (potrebbe unirsi anche Poggio) sono intenzionate a ricandidarsi per essere partenza e arrivo di una tappa della corsa in rosa. La prima candidatura non è andata a buon fine perchè gli organizzatori hanno poi deciso un tracciato diverso e lontano dalle nostre zone. I due Comuni ci riprovano per il 2025 al costo complessivo di circa 200mila euro e la sicurezza di un ritorno economico e d'immagine ben maggiore.Nel frattempo si lavora alla buona riuscita delle manifestazioni storiche rimaste sul territorio. L'appuntamento con la Coppa Burci è per domenica 11 giugno. Una corsa riservata alla categoria Allievi, che collega tre comuni - Carmignano, Poggio a Caiano e Prato – e che per il terzo anno consecutivo sarà preceduta dall’iniziativa “Pedalando in sicurezza con Giovanni”, la pedalata di solidarietà che partirà da piazza Duomo a Prato per terminare a Carmignano, davanti al murales dedicato a Giovanni Iannelli, il giovane ciclista pratese morto nel 2019, dopo una caduta in gara in provincia di Alessandria. Da allora la famiglia combatte per migliorare la sicurezza nelle corse ciclistiche. "L’urlo di Giovanni raffigurato nel nostro murales - affermano Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano, e il suo assessore allo Sport, Jacopo Palloni - deve spingere ognuno di noi a volere che la sicurezza non sia un dettaglio ma una condizione sine qua non. Noi continueremo sempre a sostenere il ciclismo, sport che insegna a vivere, insegna a sacrificarsi per l’altro". Per il vicesindaco di Prato Simone Faggi “La tragica scomparsa di Giovanni è una ferita ancora aperta per Prato e ricordarlo è un dovere. La sua storia è emblema di quanto la sicurezza sia basilare. È un monito per tutti. Bisogna non fermarsi. La Federazione deve unirsi a questa lotta”.La Coppa Burci partirà alle 15 da via Soffici a Poggio a Caiano, dove ci sarà anche l'arrivo dopo 103 chilometri di pedalate lungo un circuito da ripetere quattro volte che toccherà anche Carmignano e Prato sud. La mattina della domenica, occhi puntati sulle categorie dei ragazzi, con la Quarta Coppa Iannelli, il Terzo Memorial Poltri e il terzo memorial Pedrazzani, categoria Esordienti. Gli arrivi saranno di fronte al murales di Giovanni. L’8 giugno infine la tradizionale Gimkana aperta a tutti i bambini in piazza Risorgimento a Poggio a Caiano dalle 18. “Sono felice di accogliere la Coppa Burci da sindaco di Poggio a Caiano – ha commentato Riccardo Palandri -.Siamo un territorio di ciclismo, un territorio di sport, che è vita e aiuta a stare insieme, a crescere. Noi saremo sempre aperti ad accogliere le manifestazioni di questo genere perché sono anche veicolo di turismo e promozione del territorio. E noi contiamo molto su questo aspetto e ci muoveremo per agire di concerto con gli altri comuni del territorio per un racconto comune che porterà benefici a tutti”.Alla Federazione ciclistica pratese il compito di chiudere tenendo insieme tutti gli argomenti trattati: “Mi unisco all’appello per Giovanni, per la sicurezza e per la vita del ciclismo – ha affermato il presidente provinciale Andrea Vezzosi -. Che le istituzioni aiutino le società a non chiudere è ormai diventato priorità dopo che quest’anno ha chiuso persino la storica Pratese. E per la sicurezza non smetteremo mai di seminare cultura in nome del caro Giovanni. Stiamo girando scuola dopo scuola per sensibilizzare i ragazzi, per avvicinarli alla bici e per educarli al rispetto delle regole”.