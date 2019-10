24.10.2019 h 11:20 commenti

Allarme parcheggiatori abusivi. Le associazioni di volontariato: "Si stanno organizzando in modo strutturato"

Il comandante della polizia municipale Marco Maccioni: "Ho commissionato uno studio e un'attività di monitoraggio per capire meglio come si sta evolvendo questo fenomeno". In 18 mesi sono aumentati

Allarme parcheggiatori abusivi in piazza Mercatale. Il fenomeno, secondo le associazioni di volontariato è in crescita, tanto da ipotizzare la presenza di una vera e propria organizzazione che gestisce l’attività. A dirlo i rappresentanti di Le guardie di San Giorgio e dei Carabinieri in congedo che prestano servizio di prevenzione per quattro giorni alla settimana.

“In diciotto mesi – spiega Paolo Corti presidente dell’associazione Guardie di San Giorgio - dapprima la nostra presenza ha fatto allontanare i parcheggiatori abusivi, ma poi sono tornati e si sono strutturati mantenendo il controllo della piazza. La nostra presenza è comunque importante. A fine anno scade la convenzione con la Municipale, siamo disposti a rinnovarla, ma vorremmo un riconoscimento economico almeno per coprire le spese vive”

Sulla stesa linea anche Claudio Lo Bue presidente dell’Associazione nazionale carabinieri: “ Sono decisamente di più, prima erano quattro o cinque ora sono aumentati e fanno squadra, si sentono forti e mantengono il controllo della piazza. Forse bisogna rivedere il progetto”.

Una preoccupazione condivisa dal comandante della polizia municipale Marco Maccioni che, questa mattina 24 ottobre in commissione 3 sicurezza, ha annunciato di voler approfondire la questione anche attraverso uno studio mirato “Voglio vederci chiaro su questo fenomeno – ha spiegato – soprattutto perché continuano a scegliere questo luogo e se ci sono altri collegamenti con quello che costantemente succede nella piazza che è il biglietto da visita della città. Le nostre pattuglie sono presenti compatibilmente con le forze che abbiamo: la notte, l’unica in servizio, è completamente dedicata agli incidenti stradali”.

Sulla questione dei parcheggiatori abusivi il consigliere di Fdi Claudio Belgiorno ha presentato una mozione che sarà discussa questo pomeriggio durante il consiglio comunale.

In commissione si è anche discusso dell’organico della Municipale, insufficiente a coprire le richieste del territorio. “Con i nuovi assunti – ha spiegato Maccioni – rivedremo alcuni aspetti soprattutto quelli legati ai motociclisti che sono decisamente troppo pochi”

Carmine Maioriello dei Cinquestelle ha anche sollevato un problema di sicurezza stradale, chiedendo alla Municipale di iniziare a multare i genitori che parcheggiano in tripla fila mentre aspettano l’uscita dei figli da scuola. “ Abbiamo preso un primo provvedimento davanti al Buzzi, soprattutto per consentire il passaggio degli autobus – ha spiegato il comandante della Municipale – ora monitoriamo la situazione e poi vedremo se estenderlo anche ad altre strade”



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus