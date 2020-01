09.01.2020 h 08:44 commenti

Allarme mafia a Prato, interrogazione parlamentare di La Pietra (FdI): "Il governo intervenga"

Il senatore chiede maggiore attenzione per la città dopo le dichiarazioni del presidente della Fondazione Caponnetto e del procuratore e dopo l'indagine della Squadra mobile su un traffico di droga internazionale. "Servono più uomini, risorse e leggi capaci di affrontare l'emergenza mafiosa che sta vivendo la città"

Un'interrogazione parlamentare per chiedere al ministro dell'Interno Lamorgese di prevedere per Prato rinforzi e altre misure che possano fronteggiare i fenomeni mafiosi. E' l'iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Patrizio La Pietra in seguito all'allarme lanciato dalla Fondazione Caponnetto sull'infiltrazione mafiosa cinese e nigeriana nell'area pratese e a cui, nelle ultime ore, si è aggiunto il risultato di un'indagine della Squadra mobile che ha scoperto un traffico internazionale di droga dall'Olanda a Prato gestito da nigeriani. “E' evidente dagli allarmi lanciati dal procuratore e dal presidente della Fondazione Caponnetto – il commento di La Pietra – che la città è stretta in una morsa mafiosa. Le centinaia di arresti della polizia che ha sgominato lo spaccio di droga in tutta Italia controllato da una cupola nigeriana, evidenzia la gravissima situazione di Prato. A poco vale l'atteggiamento del Pd che si volta dall'altro lato per non vedere. Bisogna prendere atto della realtà e compiere azioni più incisive. Occorre agire nei confronti del governo per ottenere più uomini, risorse e leggi capaci di affrontare l'emergenza mafiosa che sta vivendo la città”. Da qui l'interrogazione parlamentare per chiedere un contrasto deciso ad un fenomeno che “oltre che mettere in pericolo la quiete sociale, danneggia fortemente il tessuto economico e produttivo pratese”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus