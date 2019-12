23.12.2019 h 14:29 commenti

Allarme furti in casa, video immortalano presunti ladri durante i sopralluoghi

Il fenomeno riguarda soprattutto i condomini dove entrano in modo fugace. I ladri cercano porte facili da aprire pianerottolo per pianerottolo

Entrano nei condomini, studiano le serrature delle porte degli appartamenti più facili da aprire e poi colpiscono rubando qualsiasi oggetto di valore all'interno.

Comincia ad assumere preoccupanti dimensioni questo fenomeno che conta già numerosi casi. L'ultimo è di stanotte, 23 dicembre, in via Mascagni, ma nei giorni scorsi ne sono stati segnalati altri in diverse zone di Prato.

Il video che qui vi proponiamo ci è stato inviato da un lettore che abita in zona Mezzana. La telecamera di sicurezza, sistemata all'ingresso della porta d'ingresso dei rispetti appartamenti, mostra i ladri in azione in piena notte. In questo caso sono due, in altri uno solo. Si avvicinano, guardano lo spioncino ma soprattutto studiano la toppa per capire se sia possibile aprirla con facilità. Per dei malviventi esperti è infatti, un gioco da ragazzi spalancare porte, anche blindate, che non siano state chiuse a chiave.

La raccomandazione, quindi, è quella di dare sempre tutte le mandate, anche se si è presenti all'interno. Un'altra attenzione che può essere adottata per rendere più difficile la vita dei ladri, è quella di attendere la chiusura del portone condominiale prima di muoversi in entrata e in uscita. E' probabile infatti, che i malviventi si appostino nei pressi degli ingressi principali in attesa che qualcuno apra. E' l'unica spiegazione plausibile alla loro presenza nel palazzo in piena notte.

E.B.