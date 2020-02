11.02.2020 h 11:49 commenti

Allarme eroina: sempre più diffusa anche tra i giovani. Da gennaio sei spacciatori arrestati dai carabinieri

L'ultimo è un 21enne bloccato nei pressi di via Pistoiese mentre cedeva una dose ad un 40enne. Lo spaccio è in mano alla comunità nigeriana, alla quale appartengono tutti i pusher finiti in manette da inizio anno

Dall'inizio dell'anno i carabinieri di Prato hanno già arrestato sei spacciatori sorpresi a cedere eroina. L'ultimo nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio, quando in manette è finito un cittadino nigeriano di 23 anni, irregolare, disoccupato e senza fissa dimora. Il giovane è stato sorpreso a spacciare una dose di eroina ad un 40enne pratese nei pressi di via Pistoiese.

I sei pusher arrestati da gennaio ad oggi, si sottolinea in una nota del comando dei carabinieri, sono tutti di nazionalità nigeriana, a dimostrazione che lo spaccio di eroina è oramai ad esclusivo appannaggio di quella comunità. Tra gli acquirenti oltre a soggetti di 30/40 anni vi sono anche giovanissimi 19/20enni.

L'eroina, come ha confermato il procuratore generale di Firenze Marcello Viola, parlando all’inaugurazione dell’anno giudiziario, dopo anni di sostanziale assenza dal mercato, è tornata purtroppo ad essere largamente diffusa, anche tra i giovanissimi, spesso con principio attivo assai elevato. Una delle cause della nuova diffusione dell’eroina è sicuramente l’aumento della produzione mondiale di oppio, con la conseguente maggiore disponibilità di eroina, a un prezzo inferiore.

Secondo i carabinieri l’eroina in commercio oggi è tagliata molto e male – è mischiata cioè con altre sostanze, a volte pericolose – ma si compra a buon mercato. “Fino a qualche anno fa – spiegano gli investigatori dell'Arma - per comprare un grammo di eroina si potevano spendere dai 50 ai 60 euro, oggi bastano 20 euro. Ma in alcuni casi a Prato una dose inferiore al grammo può costare anche cinque, dieci euro”.



