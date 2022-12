17.12.2022 h 07:58 commenti

Allarme Dogaia, i sindacati: "Troppi detenuti e sempre meno agenti: siamo allo sfascio"

Cinquecento reclusi, molti dei quali provenienti dal distretto fiorentino o arrestati in altre province, e 184 agenti, molto meno di quelli previsti dalla pianta organica. "Turni di 13-14 ore al giorno, personale allo stremo, considerevole aumento degli interventi critici e l'amministrazione penitenziaria che fa"? Annunciate forme di protesta compresa l'autoconsegna

Cinquecento detenuti, 184 agenti. Una sproporzione, quella del carcere della Dogaia, divenuta insostenibile per la polizia penitenziaria che torna nuovamente a chiedere l'immediato adeguamento della pianta organica per ridurre i carichi di lavoro che da moltissimo tempo stanno mettendo a dura prova il personale. L'allarme arriva da Fp Cgil, Sappe, Osapp, Uspp, Uil, Cisl, Fsa e Cnpp. “Situazione intollerabile, agenti allo stremo – la denuncia dei sindacati – incessante disattenzione da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria”.

La popolazione carceraria, a Prato, continua ad aumentare soprattutto per effetto dei trasferimenti da altre strutture e di persone arrestate in altre province. “Negli ultimi mesi – si spiega – sono più di cinquanta i detenuti arrivati dal distretto fiorentino, tutti per ordine e sicurezza e questo ha inevitabilmente aumentato gli interventi critici”. Qualche numero: 1.100 interventi nel 2020, 1.600 nel 2021, quasi 2000 quest'anno che ancora non è finito. “Di contro – ancora la denuncia – l'amministrazione continua ad assegnare detenuti problematici riducendo costantemente il numero degli agenti: la pianta già insufficiente fa i conti con l'ulteriore mancanza di trenta unità”. Secondo l'allarme, l'attuale numero di agenti non è in grado nemmeno di far fronte ai servizi essenziali, nonostante turni di 13 e anche 14 ore al giorno. I sindacati si dicono pronti a qualsiasi forma di protesta, compresa l'autoconsegna (il personale resta nella struttura anche dopo la fine del turno) come accadde nel 2011.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus