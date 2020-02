31.01.2020 h 17:54 commenti

Allarme coronavirus, il tempio buddista di Prato crea osservatorio razzismo

L'iniziativa sulla scorta degli episodi di intolleranza verso orientali legati alla paura della diffusione del contagio

Un osservatorio contro gli episodi di razzismo e contro le violenze verbali nei confronti di cittadini orientali, in seguito all'emergenza coronavirus, è stato attivato dal tempio buddista Pu Hua Si di Prato. Il segretario del tempio, Davide Finizio, si è fatto carico di raccogliere e trascrivere le denunce che in queste ore vengono formulate riguardo ad eventuali episodi di intolleranza legati alla paura della diffusione del coronavirus. L'iniziativa è nata sulla scorta del video registrato a Firenze dove due turisti cinesi vengono presi di mira e invitati a tornare in Cina.

"Dopo l'episodio accaduto ieri a Firenze - spiega Finizio - sono suonati altri campanelli d'allarme che non vogliamo sottovalutare. Questo è il momento di stare vicini alla comunità cinese".