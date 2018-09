08.09.2018 h 18:53 commenti

Allarme calabroni, in poche ore cinque interventi dei vigili del fuoco

Dalla val di Bisenzio a Castelnuovo, tante le richieste di aiuto al 115 tutte concentrate nella mattinata. Le squadre sono intervenute con un'attrezzatura speciale

Cinque interventi in poche ore per la presenza di calabroni. Questa mattina 8 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti, da Vernio a Castelnuovo passando anche per la Castellina per eliminare numerosi favi di calabroni. Dalla vallata sono state due le richieste di aiuto. Le squadre intervengono con un’attrezzatura particolare, ma in alcuni casi è sufficiente l’utilizzo di insetticidi specifici che agiscono anche a distanza di diversi metri. Questa mattina i vigili del fuoco hanno isolato i nidii, che poi sono stati chiusi in un sacco di plastica molto spesso.



