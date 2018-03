26.03.2018 h 12:31 commenti

Allarme bocconi avvelenati: una polpetta gettata direttamente nel giardino di una casa

Negli ultimi giorni si susseguono le segnalazioni nella zona di via Don Minzoni a Seano. Una proprietaria: "Sono intervenuta appena in tempo prima che il mio cane la mangiasse". Ieri sera l'ultimo caso

Allarme a Seano tra i proprietari di cani. Nell'ultima settimana sono stati segnalati almeno tre casi di polpette avvelenate lasciate da qualche incosciente. La zona è quella di via Don Minzoni e la preoccupazione tra i residenti è alta, come testimoniato dagli appelli lanciati sulla pagina Facebook "Sei di Seano se...". Sulla stessa pagina sono segnalati anche alcuni dei casi degli ultimi giorni. Una polpetta, secondo quanto denunciato, sarebbe stata lanciata direttamente dentro il giardino di una casa: "Qualche persona che non sa stare al mondo - scrive la proprietaria - ha buttato questa polpetta nel mio giardino di casa, per fortuna ho visto il mio cane che stava per mangiarla e sono intervenuta in tempo, quindi attenzione!".

"Non sappiamo cosa fare - dice un'altra residente - perché la zona è residenziale e sarà difficile trovare delle telecamere".

L'ultima polpetta è stata trovata ieri sera 25 marzo da una donna che stava portando il proprio cane a passeggio: "Ho avvisato subito vigili, protezione animali e guardie zoofile".