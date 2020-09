22.09.2020 h 14:49 commenti

Allagato il sottopasso di via dei Gobbi: auto bloccata nel mezzo

La polizia municipale ha dovuto chiudere l'accesso con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona

Venti minuti di pioggia molto forte e il sottopasso di via dei Gobbi, da tempo al centro delle proteste dei residenti, è finito nuovamente sotto acqua, con la polizia municipale che è stata costretta a chiudere la viabilità. E' successo intorno alle 14 di oggi 22 settembre. Un'auto è rimasta bloccata in mezzo al sottopasso. Notevoli i disagi per la circolazione nella zona di Chiesanuova, dove si segnalano problemi anche nella vicina via Erbosa. Il temporale si è concentrato nell'area nord della città mentre nelle altre zone l apioggia è stata meno intensa.