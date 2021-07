14.07.2021 h 14:06 commenti

Allaccio abusivo a rete elettrica e idrica e spaccio di droga, arrestato

I carabinieri di Carmignano, intervenuti in un casolare abbandonato nella zona di Spazzavento, hanno sequestrato 30 grammi di hashish e tutto l'occorrente per confezionare le dosi

Si era sistemato in un casolare abbandonato a Spazzavento, nel comune di Carmignano, e si era allacciato abusivamente sia alla rete elettrica che a quella idrica. L'uomo, uno spacciatore marocchino di 44 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri che ieri, martedì 13 luglio, sono intervenuti nel casolar e lo hanno trovato in possesso di trenta grammi di hashish e di tutto il necessario per confezionare le dosi. Il quarantaquattrenne deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.











