Alla vista dei carabinieri ingoia cinque ovuli monodose di cocaina

L'uomo si è anche scagliato contro i militari ed è stato arrestato dopo il ricovero in ospedale per espellere lo stupefacente

Un arresto ed una denuncia per detenzione di stupefacenti sono stati fatti dai carabinieri nei giorni scorsi, grazie all'intensificazione dei controlli sul territorio con il supporto dei militari della Compagna di intervento operativo del 6° Battaglione Toscana.

Il primo spacciatore è stato individuato nei pressi del chiosco di piazza della Stazione. Due pattuglie, impegnate a controllare alcune persone, hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto. Una volta avvicinatisi, la persona ha reagito al controllo ingaggiando una breve colluttazione nel tentativo di fuggire. Definitivamente bloccato, l’uomo è stato identificato come un 32enne nigeriano, trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish. I carabinieri avevano però notato che l'uomo aveva ingerito qualcosa che, una volta eusli dopo il ricovero in ospedale, sono risultati essere cinque ovuli monodose di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il nigeriano è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblici ufficiali.

In piazza Duomo, una pattuglia ha controllato un nordafricano, già noto ai militari che aveva cercato di scappare. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di due grammi di hashish e 11 dosi di cocaina, oltre a svariato contante, ed è stato denunciato per detenzione di stupefacenti al fine di spaccio.



