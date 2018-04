13.04.2018 h 18:34 commenti

Alla Villa di Artimino lo scrittore Andrea Vitali ci guida alla lettura di “Alcesti” di Euripide

Proseguono gli incontri letterari della serie “Autori di oggi. Capolavori di ieri" promossa dai comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano

Prosegue con successo “Autori di oggi. Capolavori di ieri. I classici della letteratura riletti da grandi scrittori”, la rassegna letteraria, giunta alla quarta edizione, promossa dai Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, in collaborazione con il Polo museale della Toscana e la Tenuta di Artimino. Un vero e proprio festival letterario che ha preso il via a febbraio e che proseguirà fino alla fine di maggio, nello splendido scenario delle ville medicee La Ferdinanda di Artimino e Ambra di Poggio a Caiano.

I primi tre incontri si sono tenuti al Poggio, la location scelta per i prossimi appuntamenti è la Villa Medicea di Artimino. A dare il via a questo terzetto sarà domani sabato 14 aprile alle 17 un classico greco, “Alcesti” di Euripide, un dramma femminile, un’indagine sulla via e i suoi valori fondanti, presentato da Andrea Vitali, medico di professione e scrittore per passione. La lettura è invece affidata all’attore Andrea Giuntini. Ingresso gratuito. Seguirà poi alle ore 19 un apericena in Villa (15 euro, prenotazione obbligatoria 055 8750231; 055 8751426).

“Siamo orgogliosi di poter riproporre anche sul nostro territorio questa importante rassegna, uno degli appuntamenti più attesi ed interessanti del nostro programma culturale – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Carmignano Stella Spinelli -. Un festival letterario reso possibile grazie alla sinergia che si è creata con l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano e alla disponibilità della Tenuta di Artimino che metterà a disposizione gratuitamente la Villa, rendendo così fruibile al più vasto pubblico la più alta cultura. Incontrare autori di rilievo che trattano capolavori immortali, ascoltare storie appassionanti, è davvero un privilegio”.