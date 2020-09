08.09.2020 h 19:13 commenti

Alla vigilia della visita di Salvini dentro la Lega di Prato volano gli stracci: gruppo consiliare spaccato

Quattro dei sei consiglieri comunali rivelano: Curcio sospeso dalla Lega lo scorso 3 giugno. E chiedono chiarezza al commissario regionale Belotti per la frase che ne attribuisce la vicinanza politica allo stesso consigliere Curcio

Alla vigilia dalla visita di Matteo Salvini in città, le divisioni interne al gruppo della Lega in Consiglio comunale deflagrano in una vera e propria guerra destinata ad avere ripercussioni sul voto del prossimo 20 settembre per le regionali e sugli equilibri interni al Carroccio pratese. Da una parte c'è Marco Curcio, dall'altra ben 4 dei 6 componenti del gruppo: Leonardo Soldi, Mirko Lafranceschina, Eva Betti e Claudiu Stanasel. In un comunicato a firma di questo poker di consiglieri comunali del Carroccio, viene reso pubblico un elemento che fino a oggi non era emerso chiaramente: lo scorso 3 giugno Marco Curcio è stato sospeso dalla Lega per volontà unanime del direttivo provinciale a seguito di alcuni comportamenti non giudicati consoni come spiegano i consiglieri: "Il direttivo, riunito in conclave proprio per volontà del commissario Gabriele Genuino, decretò con un voto all’unanimità dei presenti la sospensione del consigliere comunale dalla Lega in virtù di una condotta grave, documentata e condivisa da tutti gli altri consiglieri del gruppo; la decisione finale sarebbe comunque spettata per statuto al commissario Belotti che infatti la mattina del 20 giugno volle riunirci per tentare un recupero nei tempi supplementari. Lo sforzo fu vano perché il consigliere passò in rassegna tutta una serie di insulti rivolti singolarmente ad ognuno di noi ed in particolare al commissario Genuino. Preferiamo omettere i dettagli delle offese". Perchè tali circostanze vengono rese note solo oggi a quasi tre mesi di distanza dai fatti e sopratutto alla vigilia di un momento clou della campagna elettorale del partito a Prato? E' presto detto. Oggi, in un articolo pubblicato dalla Nazione, Curcio viene definito vicino politicamente a Belotti e a Genuino. Affermazione che ha lasciato esterrefatti Soldi, Stanasel, Betti e Lafranceschina, proprio perchè in contrasto con quanto avvenuto a giugno: "Stupiti, ma anche molto rammaricati perché per senso di responsabilità, in ragione della campagna elettorale, abbiamo avuto il buon gusto di starcene in silenzio fin dalla metà di giugno in attesa della risposta che proprio Belotti e Genuino avrebbero dovuto darci circa il futuro di quel consigliere all’interno del partito. Ci prendiamo la totale responsabilità politica e giuridica della veridicità delle affermazioni appena espresse, in tutte le sedi. Chiediamo ai dirigenti una risposta chiara, nel rispetto degli elettori che hanno scelto la lista della Lega alle scorse amministrative, perché è loro diritto esigere da un gruppo di eletti che essi lavorino nelle istituzioni col massimo impegno e in collaborazione l’uno con l’altro. Questo non è possibile se un singolo consigliere lavora in totale autonomia, non rivolgendo la parola ai propri colleghi. Ricordiamo a tutti che “vince la squadra” e il nostro obiettivo è quello di portare Susanna Ceccardi in regione come governatore della Toscana, occorre più serietà".

Il commissario regionale Belotti, confermando il voto di sospensione e specificando che a livello regionale non è ancora stato ratificato perchè ora è prioritaria la campagna elettorale, getta acqua sul fuoco e prende le distanze da quella frase incriminata: "Io sono vicino a tutti. Non tollero le correnti. "Vicino a" è un termine fuori dal mio vocabolario. Il mio obiettivo è ricompattere il gruppo nell'interesse della Lega e dei cittadini che ci votano e poi ritengo che in quel gruppo ci siano buone qualità che non devono essere rovinate da questioni personali e caratteriali. Certo, non basta una riunione per raggiungere l'obiettivo perchè bisogna far capire che chi riveste ruoli pubblici deve mettere da parte il proprio carattere. Domani tutto il gruppo sarà sul palco con Salvini. Le questioni personali devono essere messe in secondo piano rispetto all'interesse generale. Bisogna sapere stare in squadra. Lo dico a tutti perchè le ragioni e i torti stanno da entrambe le parti".

Curcio preferisce affidarsi a un no comment mentre il commissario provinciale e capolista Gabriele Genuino non entra nel merito delle accuse e si limita ad aggiungere: "Nessuna polemica, ora dobbiamo solamente pensare a vincere. Personalismi e polemiche saranno analizzate nelle dovute sedi".

Chissà se domani vedremo un'altra battaglia di questo scontro che si trascina da mesi con punzecchiature continue, voti difformi dall'indicazione del gruppo e sospette uscite dal Consiglio al momento del voto. Tensioni che con le candidature alle regionali sono peggiorate ulteriormente perchè a fronte della disponibilità a candidarsi di tutto il gruppo consiliare (eccetto Stanasel per motivi tecnici e successivamente di Curcio che ha fatto un passo indietro) i vertici del Carroccio hanno preferito mettere in lista solo la capogruppo Patrizia Ovattoni e due esterni: Daniele Spada, ex candidato sindaco sconfitto da Biffoni e Emilio Paradiso della Lega Toscana.

