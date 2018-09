11.09.2018 h 12:21 commenti

Alla vigilia della prima campanella il mondo della scuola pratese si confronta

Domani alla Campolmi gli "Stati generali" con protagonisti operatori scolastici (dirigenti, insegnanti ed educatori), amministratori, cittadini e genitori

Il mondo della scuola pratese si riunisce per fare il punto della situazione a pochi giorni dalla prima campanella. L'appuntamento è per domani, mercoledì 12 settembre, al Museo del Tessuto e la Biblioteca Lazzerini, dove è in programma il seminario "#ScuolaPrato - Stati Generali della Scuola a Prato" organizzato dal Comune di Prato con il patrocinio di Regione Toscana, Miur (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) e Provincia di Prato.

L'incontro vuole coinvolgere operatori scolastici (dirigenti, insegnanti ed educatori), amministratori, cittadini e genitori in modo da affrontare una discussione sui temi fondamentali della scuola nel nostro territorio. In particolare, si punta a mettere in evidenza le esperienze della scuola pratese e le esperienze espressione di altri territori, ad attivare un confronto che apra a possibili proposte di indirizzo per migliorare l’offerta scolastica in termini di benessere per quanti abitano la scuola (bambini e ragazzi, famiglie, insegnanti e educatrici) in relazione con il territorio e a restituire un feed-back in termini di riflessioni e spunti che possano essere utilizzati da amministratori ed Operatori per avviare processi di migliorament.

Il convegno prenderà il via la mattina alle 9 con la registrazione dei partecipanti e aprirà i battenti alle 9.30 con i saluti del sindaco Matteo Biffoni e con un intervento della vice presidente della Provincia di Prato, Paola Tassi. Dalle 10, verranno trattati sei temi attraverso degli interventi in plenaria che vedranno discutere gli assessori Simone Faggi (vicesindaco e assessore allo Sport e alle Politiche per la cittadinanza), Mariagrazia Ciambellotti (assessore all'Istruzione Pubblica e pari opportunità), Benedetta Squittieri (assessore ai Sistemi informativi, Innovazione tecnologica e Agenda digitale), Valerio Barberis (assessore all'Urbanistica e ai Lavori pubblici) e Filippo Alessi (assessore all'Ambiente e alla Mobilità).

Nello specifico i temi trattati avranno come oggetto Prato multiculturale, Poli educativi per l'infanzia, Scuola digitale, Qualità dell'ambiente scolastico, Mobilità scolastica, Scuola e Sport.

Dopo la pausa pranzo, dalle 14.30 alle 16.30, sarà il momento per una serie di workshop e tavoli di lavoro sui temi discussi. Si chiude, dalle 16.30 alle 17.30, con un'altra plenaria in cui verranno tratte le conclusioni e si procederà alla restituzione dei lavori di gruppo effettuati durante i workshop.