18.08.2020 h 15:02 commenti

Alla stazione di Viareggio con bici rubate: nei guai due ragazzi residenti a Prato

Si tratta di un 18enne e di un 17enne, che erano insieme ad altri giovani e all'arrivo della polizia ferroviaria hanno cercato di scappare

Due ragazzi, di origini albanese e residenti a Prato, sono stati denunciati per ricettazione dalla polizia ferroviaria di Viareggio che li ha sorpresi con bici rubate dal giardino di un abitazione in Lido di Camaiore. Si tratta di un 18enne e di un minorenne di 17 anni. I due, domenica mattina 16 agosto, erano insieme ad altri giovani sul primo marciapiede della stazione di Viareggio, quando sono stati avvicinati dagli agenti per un controllo. Uno dei ragazzi ha spintonato un agente, mentre gli altri hanno cercato di scappare abbandonando le bici con le quali erano arrivati in stazione. I due giovani di Prato sono però stati bloccati e dal controllo è emerso che i mezzi su cui si trovavano erano provento di furto. da qui la denuncia per ricettazione.