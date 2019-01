21.01.2019 h 12:44 commenti

Alla stazione Centrale compare il "Muro della gentilezza", coperte e vestiti per chi ha bisogno

L'iniziativa è partita questo fine settimana e porta la firma del gruppo Stremao. I volontari riforniscono la nicchia di una ventina di abiti per volta per salvaguardare il decoro del luogo

Anche Prato ha il suo "Muro della gentilezza" per offrire un cappotto e abiti caldi a chi non ha la possibilità di vestirsi adeguatamente o un tetto per ripararsi dal freddo.

La bella iniziativa si trova in una nicchia della Stazione centrale ed è firmata da Stremao, gruppo Facebook nato nell'autunno del 2016 per aiutare i terremotati del Centro Italia diventato poi un punto di riferimento per la povertà in città con ben 7.500 iscritti. Sull'esempio della Svezia, il primo Paese a sperimentare questa forma di aiuto, approdato anche in tante città italiane, sabato scorso i volontari hanno allestito un piccolo angolo dell'usato con gli abiti e i capispalla donati dai pratesi.





E così in meno di due giorni è sparito tutto, a dimostrazione dell'utilità del servizio.

Stamani, lunedì 21 gennaio, il gruppo ha sistemato altri abiti e proseguirà con continui rifornimenti fino alla fine del periodo invernale. "Per mantenere il decoro del luogo e non disturbare nessuno mettiamo una ventina di capi per volta. - spiega Monica Cavaciocchi, responsabile della gestione - Chi ci vuole aiutare è preferibile che porti gli indumenti alla sede di via Matilde Serao 24 dove poi saranno smistati, anzichè lasciare direttamente sul posto perchè non vogliamo trasformare questo spazio in una discarica. In alternativa potete contattarci su Facebook e concordare la consegna con uno di noi". Il motto è "Se ti serve prendi". Non sono richiesti documenti, né Isee o altre dimostrazioni di indigenza. Chi ha freddo passa di lì prende, indossa e va via. Una sorta di self service della solidarietà.E così in meno di due giorni è sparito tutto, a dimostrazione dell'utilità del servizio.Stamani, lunedì 21 gennaio, il gruppo ha sistemato altri abiti e proseguirà con continui rifornimenti fino alla fine del periodo invernale. "Per mantenere il decoro del luogo e non disturbare nessuno mettiamo una ventina di capi per volta. - spiega Monica Cavaciocchi, responsabile della gestione - Chi ci vuole aiutare è preferibile che porti gli indumenti alla sede di via Matilde Serao 24 dove poi saranno smistati, anzichè lasciare direttamente sul posto perchè non vogliamo trasformare questo spazio in una discarica. In alternativa potete contattarci su Facebook e concordare la consegna con uno di noi".

E.B.