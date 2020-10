30.10.2020 h 15:56 commenti

Alla scuola media La Pira Salvemini di Montemurlo arrivano i banchi con le rotelle

Sono un centinaio e nei prossimi giorni saranno posizionati nelle aule. Intanto al Datini si sta allestendo un’aula didattica innovativa che sarà utilizzata come sala ristorante per i laboratori dei ragazzi

I primi banchi con le rotelle nella provincia di Prato sono arrivati alla scuola media La Pira Salvemini di Montemurlo: sono un centinaio e nei prossimi giorni verranno posizionati nelle aule. La consegna è stata fatta questa mattina 30 ottobre, fra lo stupore di docenti e alunni.

Arancioni, con un tavolino molto piccolo che, per quanto si vede dalla foto, a stento può contenere un foglio da disegno e sicuramente non le squadre e i righelli. Anche lo spazio per posizionare lo zaino sembra ristretto, ma la prova del nove si avrà nei prossimi giorni quando i ragazzi potranno utilizzarli.

Novità anche all’istituto alberghiero Datini dove sempre con fondi statali si sta allestendo un’aula didattica innovativa che sarà utilizzata come sala ristorante per i laboratori dei ragazzi, è stata posizionata dietro al bar e potrà ospitare dieci tavolini, durante l’inverno sarà riscaldata da un sistema a raggi infrarossi e d’estate verrà aperta ai lati. La notte resterà illuminata. “Praticamente è un dehors – spiega il dirigente scolastico Daniele Santagati – che ci permette di avere più spazio per i nostri laboratori, parte fondamentale della didattica. Cerchiamo di garantirli a tutti, se si dovesse andare verso la chiusura totale delle scuole spero che almeno per queste attività si possa garantire la presenza”.

Intanto è già attivo il tunnel sanificatore da cui i ragazzi passano prima di servire in sala. “La cucina è sempre attiva – conclude Santagati – e oltre a permettere ai ragazzi di fare pratica, per qualcuno è anche l’unica possibilità di fare un pasto decente”.



