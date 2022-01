19.01.2022 h 12:29 commenti

Alla Scuola del popolo si studia la storia del Novecento pratese

Annalisa Marchi nel terzo modulo racconterà, con un metodo innovativo, la marcia delle donne del 1917, il fenomeno delle migrazioni, la fine della mezzadria e l'esperienza delle 150 ore. L'iniziativa promossa da Fc e Spi Cgil insieme al Cdse

Il Novecento con un focus sugli anni '50 e '60, raccontato partendo dal territorio e dalle testimonianze dirette, è il protagonista del terzo modulo della Scuola del popolo promossa da Flc e Spi Cgil.

Sette lezioni, a partire dal 25 gennaio, a cura di Annalisa Marchi, docente di lettere in pensione, con la partecipazione del Cdse che affronteranno il tema dell'emancipazione delle donne, con la marcia del 1917, delle migrazioni, della fine della mezzadria per concludere con don Milani e l'esperienza delle 150 ore.

"Troppo spesso - spiega Marchi - a scuola non vengono studiati gli anni che hanno caratterizzato la storia della seconda parte del secolo scorso. Con queste lezioni vogliamo dare gli strumenti per capire utilizzando il metodo della partecipazione. Quindi, niente lezioni in cattedra, ma una discussione collettiva". Per ora gli incontri si terranno on line sulla piattaforma Webex Meet, per partecipare basta inviare, entro venerdì 21 gennaio, una mail a gtempesti@prato.tosc.cgil.it, con nome e cognome e numero di cellulare.

La Scuola del popolo è stata inaugurata a ottobre, per approfondire argomenti e temi del dibattito pubblico. "Così come è stata concepita- spiega Maria Grazia Tempesti segretaria Spi - offre l’opportunità di condividere esperienze per arricchire la propria vita personale e dare valore al proprio tempo libero, con scambi per accrescere il proprio bagaglio culturale".

Ecco il programma del terzo modulo che si terranno dalle 16,30 alle 18

Martedì 25 gennaio Storia e territorio, quello che a scuola non si studia. Per seminare dal basso una comunità educante: le fonti della storia in dialogo fra loro, per cogliere lezioni e contraddizioni della storia del Novecento.

Martedì 8 febbraio.Quelle donne in marcia per la pace nel 1917, attraverso la graphic novel della Fondazione Cdse.

Martedì 22 febbraio e 1 marzo.Migrazioni stagionali e definitive dal nostro territorio: quando, dove e perché. Arrivi e partenze nella storia del Novecento: dal passato al presente.

Martedì 22 marzo La fine della mezzadria e l’industrializzazione: il tempo del boom economico nell’area pratese negli anni Cinquanta e Sessanta.

Martedì 12 aprile. La scuola come speranza di emancipazione e crescita sociale: la lezione di don Milani e le esperienze delle 150 ore.