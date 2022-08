24.08.2022 h 15:47 commenti

Alla scoperta della Rocca di Vernio: lo scrigno della Val di Bisenzio apre le sue porte a settembre

Un fine settimana all'insegna della bellezza, dell'arte e della cultura. L'ingresso agli eventi è gratuito ma su prenotazione

Il 3 e 4 settembre la Rocca di Vernio si apre ai visitatori per un fine settimana ricco di eventi legati alla promozione del nuovo percorso trekking la “Via delle Rocche”, progetto fortemente voluto dai Comuni della Val di Bisenzio, itinerario curato e ideato da Fondazione Cdse e Legambiente Prato.La Rocca di Vernio rappresenta l’ultima tappa di questo straordinario itinerario che si snoda tra le principali emergenze medievali tra Montemurlo, Prato e l’area della Val Bisenzio.Il fine settimana offre l’occasione, grazie alla disponibilità del Conte Franco Santellocco Gargano, proprietario della Rocca, di conoscere e visitare sia il palazzo Comitale che l’antica area del Roccaccino.La due giorni si apre sabato 3 settembre alle 16.30 con un concerto nel salone della musica, curato dall’associazione Mario Lucci, dal titolo “i misteri del pentagramma” con la soprano Ilenia Lucci, al flauto Stefano Mammarella, all’arpa Claudia Falcone e con la danzatrice Flora Tesi.A seguire sarà possibile visitare la Rocca e la Cappella dedicata a Sant’Agata e Santa Berta con la guida esclusiva del presidente della Biblioteca Popolare Petrarca, Giovanni Pini. Il coordinamento degli eventi è a cura del Conte Franco Santellocco Gargano.Domenica 4 alle 17 si terrà la presentazione del percorso trekking la Via delle Rocche a cura della Fondazione Cdse e Laboratori archeologici San Gallo “La Rocca di Vernio e le antiche Vie Medievali”: un interessante approfondimento sui contenuti storici del percorso. A seguire si terrà la visita alle vestigia medievali dell’originaria Rocca e un laboratorio per bambini e adulti sempre a cura dei Laboratori Archeologici San Gallo, partner del progetto.Gli eventi sono tutti gratuiti e disponibili su prenotazione registrandosi sul sito www.visitvalbisenzio,it sezione prenotazione eventi. Per informazioni tel eventi@bisenzio.it tel 0574/931065 e 0574/931264.