Alla scoperta dei segreti del vino: all'Hotel Datini il corso dell'Ais per diventare sommelier

Sabato 8 febbraio un pomeriggio dedicato ad illustrare il percorso con la possibilità di assaggiare una selezione di vini della Docg Carmignano e Pinot Nero della Azienda Marchesi Pancrazi. Le lezioni al via dal 10 febbraio

Inizia il 10 febbraio prossimo, con un'anteprima sabato 8 febbraio, il corso per diventare sommelier organizzato all'Hotel Datini di viale Marconi dall'Ais, l'Associazione Italiana Sommelier.

Si tratta dell'occasione di avvicinare, sia per piacere ma anche per professione, un'attività sempre più affascinante e più semplice. Il programma del corso è suddiviso in tre livelli, al termine dei quali si acquisisce la qualifica di Sommelier.

Chi fosse interessato può presentarsi all'hotel Datini sabato 8 febbraio, dalle 15 alle 20. Oltre alla presentazione del corso, si svolgeranno altre iniziative collegate come la Wine School, un incontro con i degustatori Ais che illustreranno in maniera semplice il meraviglioso mondo della degustazione di un vino. Naturalmente sarà presente un banco d'assaggio per degustare una selezione di vini della Docg Carmignano e Pinot Nero della Azienda Marchesi Pancrazi.

Tornando al corso, l’obiettivo del programma di studio del primo livello è quello di far conoscere “la tecnica della degustazione” e quindi l’analisi sensoriale del vino attraverso un sistema esclusivo ed estremamente funzionale, parte integrante del livello sarà il tema relativo alle diverse funzioni del Sommelier, dallo stile nel servizio, all’organizzazione della cantina, dall’uso corretto dei bicchieri, al rispetto della bottiglia e del suo prezioso contenuto, fino alle giuste temperature di servizio.

L’apprendimento della “critica” al vino e la valutazione sensoriale sono l’oggetto del secondo livello, con lezioni appositamente dedicate all’approfondimento enografico e alla degustazione di vini nazionali e internazionali.

Nel terzo livello, infine,viene trattata la metodologia dell’abbinamento cibo-vino e, con numerose prove nei banchi d’assaggio dei vini assieme alle molteplici preparazioni dei piatti, l’allievo scoprirà, con l’ausilio di un sistema grafico, il mondo del perfetto“matrimonio d’amore”.

"Far parte dell'Associazione italiana sommelier - viene spiegato -, significa poter partecipare alle moltissime attività di enogastronomia che vengono organizzate per i soci: degustazioni guidate, seminari a tema, cene, gite e visite presso aziende vitivinicole in Italia e nel mondo. Significa poter accedere a molti prodotti editoriali per la grande cultura del vino, notiziari e inviti, per molti appuntamenti di grande interesse e prestigio regionali e nazionali".

Storie di vigne, di tradizione, di donne e uomini, di cultura millenaria, si nascondono dietro una semplice bottiglia di vino e i sommelier sono in mezzo, tra produttore e consumatore, per conoscere ed informarsi su ciò che di buono e di interessante viene posto in commercio, per proporlo ai clienti e agli amici più attenti e preparati.